У Борисполі під час ремонтних робіт двох працівників "Київобленерго" засипало землею

Новини Надзвичайні події 14.08.2018 - 16:20
Фото: обвал грунту у Борисполі (kyivobl.dsns.gov.ua)
Фото: обвал грунту у Борисполі (kyivobl.dsns.gov.ua)

Внаслідок події один з робітників загинув

У Борисполі (Київська область) під час ремонтних робіт двох працівників "Київобленерго" засипало землею. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, подія сталася вчора, 13 серпня 2018 року, в м. Бориспіль по вул. Мічуріна, де трапився зсув земляного валу. Внаслідок події під землею опинилися двоє робітників "Київобленерго".

Рятувальники, які прибули на місце події дістали з котловану чоловіка 1991 року народження, у нього діагностували переломом руки. Другий робітник, 1974 року народження, загинув.

У Борисполі під час ремонтних робіт двох працівників &quot;Київобленерго&quot; засипало землею

Фото: обвал грунту у Борисполі (kyivobl.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 липня поточного року у Києві внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці. Внаслідок обвалу насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту. У пробках стояли трамваї та тролейбуси.Також зазначалося, що шляхопровід на перетині вулиць Кирилівської та Олени Теліги 26 липня був повністю закритий для руху, пізніше рух транспорту було відновлено.

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Теги:  Борисполь,  Київська область,  ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС