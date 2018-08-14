В Борисполе во время ремонтных работ двух работников "Киевоблэнерго" засыпало землей

В результате происшествия один из рабочих погиб

В Борисполе (Киевская область) во время ремонтных работ двух работников "Киевоблэнерго" засыпало землей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, происшествие произошло вчера, 13 августа 2018 года, в г. Борисполь по ул. Мичурина, где случился оползень земляного вала. В результате происшествия под землей оказались двое рабочих "Киевоблэнерго".

Спасатели, прибывшие на место происшествия извлекли из котлована мужчину 1991 года рождения, у него диагностировали переломом руки. Второй рабочий, 1974 года рождения, погиб.

Фото: обвал грунта в Борисполе (kyivobl.dsns.gov.ru)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 июля текущего года в Киеве в результате сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Вследствие обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках стояли трамваи и троллейбусы.Также отмечалось, что путепровод на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги 26 июля был полностью закрыт для движения, позднее движение транспорта было восстановлено.