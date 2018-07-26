Кирилівський шляхопровід у Києві повністю закритий для проїзду

Оприлюднено схему об'їзду шляхопроводу на перетині вулиць Кирилівської та Олени Теліги

Шляхопровід на перетині вулиць Кирилівської та Олени Теліги станом на 11:30 у четвер, 26 липня, повністю закритий для руху. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що причиною закриття руху стало розмиття опор під час сильної зливи у середу, 25 липня.

"Відповідне рішення прийнято під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Планується, що рух буде відновлено 26 липня у другій половині дня", - повідомили в КМДА.

Наразі організовано об'їзд аварійної ділянки за схемою:

у напрямку ст. м. "Шулявська": вул. Богатирська - вул. Лугова - вул. Я. Івашкевича - вул. Вишгородська - вул. Сирецька - вул. Ольжича - далі вулицею О. Теліги;

у напрямку ст. м. "Почайна": вул. Ольжича - вул. Сирецька - вул. С. Скляренка - далі проспектом С. Бандери.

"Столичних водіїв просять урахувати цю інформацію при побудові маршрутів та обирати альтернативні шляхи проїзду", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, ввечері 25 липня у Києві внаслідок часткового руйнування перекрили шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської у Подільському районі столиці. Через обвал насипу шляхопроводу ввечері зупинився рух транспорту.