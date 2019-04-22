ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ блокувала контрабанду кокаїну з Південної Америки

Новини » Надзвичайні події    22.04.2019 - 12:55
СБУ блокувала контрабанду кокаїну з Південної Америки
Фото: затримання контробандистів (ssu.gov.ua)

Всього вилучено наркотиків на 1 млн доларів

Співробітники Управління Служби безпеки України (СБУ) в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Під час здійснення поглибленого огляду вантажу, що прямував до Європи із країни, яка є одним із найбільших виробників наркотиків у світі, правоохоронці виявили у контейнері з фруктами 12 кг кокаїну. За цінами тіньового ринку вартість "знахідки" становить понад 1 млн доларів. 

У ході проведеної спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Молдови, які намагалися вивезти виявлений кокаїн з території контейнерного терміналу поза митним контролем.

Фото: затримання контробандистів (ssu.gov.ua)

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Наразі встановлюються інші особи, що причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці викрили групу наркоторговців, які поширювали наркотики на території міста. 

РБК-Україна писало, що поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України. 

СБУ викрила проросійського інтернет-агітатора На кордоні з РФ прикордонники вилучили контрабанду медикаментів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Служба безпеки Українинаркотикиконтрабанда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся