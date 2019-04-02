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"Бориспіль" скасував частину рейсів Bukovyna Airlines

Новини » Інфраструктура    02.04.2019 - 17:44
"Бориспіль" скасував частину рейсів Bukovyna Airlines
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рейси скасовані через борги компанії

Київський аеропорт "Бориспіль" скасує частина чартерних рейсів Bukovyna Airlines у зв'язку з систематичною несплатою авіаперевізником послуг аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту "Бориспіль" Facebook.

Повідомляється, що частина чартерних рейсів, що вилітають з аеропорту "Бориспіль", 2 квітня буде скасовано через систематичну несплату авіаперевізником послуг аеропорту.

За словами першого заступника генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне, через невиконання своїх фінансових зобов'язань перед аеропортом, а саме можуть бути скасовані рейси авіаперевізника.

"Нам дуже не приємно, що внаслідок не добропорядної фінансової поведінки авіаперевізника можуть постраждати пасажири. Тим не менше, ми більше не можемо накопичувати борг авіапервізника без будь-яких перспектив його сплати", - повідомив він.

У "Борисполі" закликали пасажирів уточнювати у туристичного оператора, яка авіакомпанія здійснює переліт.

Нагадаємо, в неділю, 31 березня, міжнародний аеропорт "Бориспіль" почав експлуатацію відновленої терміналу F.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що аеропорт "Бориспіль" потребує близько 500 млн доларів інвестицій

 

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