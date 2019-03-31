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Аеропорт "Бориспіль" почав роботу терміналу F

Новини » Суспільство    31.03.2019 - 10:14
Аеропорт "Бориспіль" почав роботу терміналу F
Фото: термінал F аеропорту "Бориспіль" (ABC)

Термінал F буде працювати у тестовому режимі

У неділю, 31 березня, міжнародний аеропорт "Бориспіль" почав експлуатацію відновленої терміналу F. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як повідомляється, сьогодні термінал F аеропорту "Бориспіль" буде працювати в тестовому режимі. Вже був оформлений один авіарейс на приліт і 5 авіарейсів на відліт. Також відбулося оформлення 200 громадян, які прибули в країну, і 720 громадян, які вибули з неї.

За даними ДПСУ, для оформлення в новому терміналі залучено 44 прикордонника. Напередодні відкриття правоохоронці провели комплекс заходів щодо забезпечення належного і швидкого оформлення.

"До кінця дня очікується оформлення 27 рейсів і майже 5 тисяч пасажирів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що запуск терміналу F в аеропорту "Бориспіль" заплановано на весну 2019 року. Планувалося, що термінал буде обслуговувати бюджетні авіакомпанії і чартерні перельоти.

Зазначимо, в листопаді в інтерв'ю'ю РБК-Україна Рябікін розповів, що термінал F відновить роботу в кінці березня 2019 року. Він також зазначив, що термінал буде обслуговувати літаки лоукостера Ryanair.

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