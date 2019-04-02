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"Борисполь" отменил часть рейсов Bukovyna Airlines

Новости » Инфраструктура    02.04.2019 - 17:44
"Борисполь" отменил часть рейсов Bukovyna Airlines
Иллюстративное фото (УНИАН)

Рейсы отменены из-за долгов компании

Киевский аэропорт "Борисполь" отменит часть чартерных рейсов Bukovyna Airlines в связи с систематической неуплатой авиаперевозчиком услуг аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь" в Facebook.

Сообщается, что часть чартерных рейсов, вылетающих из аэропорта "Борисполь", 2 апреля будут отменены из-за систематической неуплаты авиаперевозчиком услуг аэропорта.

По словам первого заместителя генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне, из-за невыполнения своих финансовых обязательств перед аэропортом, а именно - системной неуплаты аэропортовых сборов авиакомпанией Bukovyna Airlines - могут быть отменены рейсы авиаперевозчика.

"Нам очень неприятно, что вследствие не добропорядочного финансового поведения авиаперевозчика могут пострадать пассажиры. Тем не менее, мы больше не можем накапливать долг авиаперевозчика без каких-либо перспектив его уплаты. На сегодня он (долг, - ред.) составляет около 4 миллионов гривен", - сообщил он.

В "Борисполе" призвали пассажиров уточнять у туристического оператора, какая авиакомпания осуществляет перелет.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленного терминала F.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что аэропорт "Борисполь" нуждается в около 500 млн долларов инвестиций

 

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