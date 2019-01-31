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Аеропорт "Бориспіль" потребує близько 500 млн доларів інвестицій

Новини » Економіка    31.01.2019 - 18:59
Аеропорт "Бориспіль" потребує близько 500 млн доларів інвестицій
Фото: аэропоррт "Бориспіль" (kbp.kiev.ua)

Кошти потрібні для будівництва готелю та нової злітної смуги

Аеропорт "Бориспіль" потребує близько 500 млн доларів інвестицій. Про це журналістам розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

"На наше переконання, для того, щоб два державні аеропорти  Бориспіль і Львів стабільно розвивалися їх потрібно передавати в концесію та залучати додаткові кошти. Бо мінімум інвестицій, які потребує аеропорт "Бориспіль" в окресленій перспективі - це порядка 300-500 млн доларів", - заявив Омелян.

Зокрема, за його словами, кошти потрібні для будівництва готелю та нової злітної смуги.

"Це для будівництва нової злітної смуги, для будівництва великого каргового терміналу. Також для будівництва інших інфраструктурних речей. Це включаючи той же готель, який в аеропорту "Борисполі" відсутній. Держава не матиме такого ресурсу, щоб вкладати в такому обсязі. Відповідно ми матимемо залучати приватного інвестора з великим досвідом", - додав він.

Відзначимо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу.

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