У Бориславі міськрада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату

Депутати міськради Бориславу Львівської області затвердили заборону діяльності церкви УПЦ московського патріархату на території громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Бориславської міської ради.
"Депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення - заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується московському патріархату", - сказано у повідомленні.
При цьому зазначається, що це рішення вступає в дію 1 червня 2022 року. Відповідно до нього заборонено використовувати приміщення церкви для проведення зібрань і богослужінь та реалізовувати продаж продукції православної церкви.
Нерухоме майно буде вилучене в примусовому порядку і передане в комунальну власність Бориславської територіальної громади.
Нагадаємо, раніше міська рада Броварів (Київська область) заборонила діяльність Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату на території громади. Заборона діятиме на час воєнного стану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.