У Бориславі міськрада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату

"Депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення - заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується московському патріархату", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що це рішення вступає в дію 1 червня 2022 року. Відповідно до нього заборонено використовувати приміщення церкви для проведення зібрань і богослужінь та реалізовувати продаж продукції православної церкви.

Нерухоме майно буде вилучене в примусовому порядку і передане в комунальну власність Бориславської територіальної громади.

Церква УПЦ МП у Бориславі (facebook.com/boryslavrada)