В Бориславе горсовет запретил деятельность УПЦ Московского патриархата

Депутаты горсовета Борислава Львовской области утвердили запрет деятельности церкви УПЦ московского патриархата на территории общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бориславского городского совета.
"Депутаты Бориславского городского совета приняли историческое решение - запретили на территории Бориславской городской территориальной общины деятельность религиозной общины Украинской православной церкви прихода Покрова Пресвятой Богородицы, которая подчиняется московскому патриархату", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что это решение вступает в действие 1 июня 2022 года. В соответствии с ним запрещено использовать помещения церкви для проведения собраний и богослужений и продажи продукции православной церкви.
Недвижимое имущество будет изъято в принудительном порядке и передано в коммунальную собственность Бориславской территориальной общины.
Напомним, ранее городской совет Броваров (Киевская область) запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины. Запрет будет действовать во время военного положения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.