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В Бориславе горсовет запретил деятельность УПЦ Московского патриархата

Фото: Бориславский горсовет (facebook.com/boryslavrada)
Автор: Иван Носальский

Депутаты горсовета Борислава Львовской области утвердили запрет деятельности церкви УПЦ московского патриархата на территории общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бориславского городского совета.

"Депутаты Бориславского городского совета приняли историческое решение - запретили на территории Бориславской городской территориальной общины деятельность религиозной общины Украинской православной церкви прихода Покрова Пресвятой Богородицы, которая подчиняется московскому патриархату", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это решение вступает в действие 1 июня 2022 года. В соответствии с ним запрещено использовать помещения церкви для проведения собраний и богослужений и продажи продукции православной церкви.

Недвижимое имущество будет изъято в принудительном порядке и передано в коммунальную собственность Бориславской территориальной общины.

Церковь УПЦ МП в Бориславе (facebook.com/boryslavrada)

Напомним, ранее городской совет Броваров (Киевская область) запретил деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на территории общины. Запрет будет действовать во время военного положения.

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Львовская областьУПЦ МП