Долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен: за что не платят

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

Подорожание электроэнергии привело к тому, в 2023 году тарифы на коммуналку в целом выросли на 12,8%, в 2024 году они повысились на 18,9%.

С начала 2024 года в Украине отменили мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг и начисление пени за долги. Он действовал с начала войны.