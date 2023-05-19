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Долги украинцев за электроэнергию будут отражаться в кредитной истории. Что это значит

Новина українською →
Украина, Пятница 19 мая 2023 23:09
Долги украинцев за электроэнергию будут отражаться в кредитной истории. Что это значит Фото: долги украинцев за электроэнергию будут отображаться в кредитной истории (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

YASNO и украинское бюро кредитных историй начали сотрудничество. Теперь бюро будет получать информацию о клиентах, накопивших задолженность за потребленную электроэнергию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YASNO.

Теперь задолженность за потребленную электроэнергию информация будет отображаться в их кредитной истории. В будущем это будет влиять на решение банка о выдаче займу клиенту.

Напомним, кредитная история клиента - это информация о кредитах и дисциплине по их оплате. Она предоставляется разными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и др.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.

При этом по состоянию на 1 мая 2023 года в Украине бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 миллиарда гривен.

Как объяснили в YASNO, данное решение было принято для того, чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию.

Теперь клиент, который подпадает под критерии, определенные поставщиком, обратится за получение кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Это позволит оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.

"Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность". Сегодня важно, чтобы все клиенты чувствовали ответственность и платили за полученные коммунальные услуги в полном объеме, потому что это позволит энергетикам и дальше держать энергетический фронт", - сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине могут снова начать выключать свет, поскольку энергетическая система до сих пор не восстановилась после массированных атак России. Ограничения могут быть возвращены в холодный период, но не летом.

Также недавно в соцсетях распространялась информация о якобы отключении света в мае. В Укрэнерго опровергли эти заявления и назвали их фейками. Украинцев призвали не манипулировать по этой теме.

При этом эксперты полагают, что летом Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

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