В Украине возможен дефицит электроэнергии летом: названы причины

В этом году Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии уже летом, хотя обычно теплые месяцы проходят с избытком мощности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Летний дефицит. Ждать ли отключения света в Украине и что будет с тарифом" .

Среди причин дефицита электричества - состояние энергосистемы после российских атак и необходимость выводить блоки в плановые ремонты перед следующим отопительным периодом.

В пресс-службе "Укрэнерго" в комментарии РБК-Украина отметили, что ремонтная кампания этим летом будет самой тяжелой в истории нашего государства.

Так, согласно отчету Всемирного банка, 60% украинской генерации получило повреждения обстрелами и ракетными атаками. Значительный процент электростанций все еще находится под вражеской оккупацией.

"И это будет первое лето в истории Украины, когда нам не будет доступна Запорожская атомная электростанция, которая занимали около 25% в структуре производства электроэнергии", - заявили в пресс-службе.

Сообщается, что в прошлые годы, когда летом в ремонт уходили блоки больших электростанций, их заменяли другие крупные электростанции.

При этом следует помнить, что лето - это традиционный период для ремонтной кампании атомных энергоблоков. В этом сезоне ситуация осложняется тем, что все крупные ТЭС и ГЭС получили повреждения от обстрелов. Поэтому у энергетиков дополнительные вызовы, так как из-за повреждений ремонты будут продолжаться дольше и сложнее.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина рассказал, что только на объекты энергетической инфраструктуры было совершено 15 ракетных и 18 дроновых атак, почти 2 тысячи различных средств поражения так или иначе повредили эти объекты.

На данный момент сохраняется шаткий баланс, темпы восстановления выше, чем темпы их разрушения, потому что обстрелы продолжаются.

"Шаткий баланс означает, что если по каким-то причинам выводится из строя или происходит аварийное выключение какого-то энергоблока, то украинская система нуждается в импорте. Но если это будет аварийное выключение большого количества энергоблока - 3-4 мощностью от 300-500 МВт - то импорт не сможет компенсировать эти потери", - добавил Рябцев.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина также отметил, что сейчас начинается летняя кампания по подготовке к осенне-зимнему периоду, поэтому блоки выводятся в ремонт.

"Например, сегодня из 9-ти атомных блоков работают 6, три находятся в ремонте. Где-то в июне, июле и августе эти блоки будут выведены в ремонт по максимуму. Кроме того, будут выведены блоки тепловых электростанций. Так что в это время может быть определенный дефицит мощности. Я думаю, до 1 ГВт в пиковые часы. Но, безусловно, не будет такой критической ситуации в энергетике, которая была в зимний период", - рассказал он.