Нужно ли хранить бумажные платежки за коммуналку: адвокат назвала единственную причину

Хранить бумажные квитанции об оплате коммунальных услуг следует только в одном случае.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

По словам юриста, если потребитель оплачивает коммуналку онлайн - через личный кабинет своего банка, собирать и хранить бумажные чеки нет никакого смысла. Вся необходимая информация о транзакциях уже зафиксирована в электронном виде.

Тем, кто продолжает оплачивать услуги в отделениях почты или через другие посторонние сервисы, квитанции следует оставлять у себя.

"Около года лучше хранить их во избежание недоразумений касательно дальнейших расчетов", - подчеркнула Воронкова.

Напомним, ранее юрист объясняла, что делать в случаях, когда в платежке за коммуналку обнаружили ошибку. По ее словам, для устранения ошибки существует четкий алгоритм.

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