Полиция напомнила, как действовать во время воздушной тревоги: алгоритмы
Украинцы уже привыкли жить в условиях войны, однако сейчас всем крайне важно помнить, что привыкать к игнорированию сигнала "Воздушной тревоги" ни в коем случае нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в населенные пункты Украины часто раздаются сирены воздушной тревоги. Правоохранители собрали основные алгоритмы действий для людей, которых внезапно застала воздушная тревога.
Если вы в это время находитесь на улице:
- направляйтесь к ближайшему укрытию;
- если не знаете, где укрытие, спросите у других людей или найдите ближайшее укрытие;
- не пользуйтесь лифтом и избегайте зданий стратегического значения.
Если вы находитесь в автомобиле:
- остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;
- если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже;
- старайтесь объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями, чтобы не попасть в пробку и не подвергать себя опасности.
Если во время тревоги вы дома:
- закройте окна, выключите все приборы и свет;
- быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами. Следуйте к укрытию и следите за сообщениями официальных источников информации;
- если рядом нет укрытия, соблюдайте правила "двух стен".
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