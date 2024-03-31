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Полиция напомнила, как действовать во время воздушной тревоги: алгоритмы

Украина, Воскресенье 31 марта 2024 22:37
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Полиция напомнила, как действовать во время воздушной тревоги: алгоритмы Фото: Украинцам напомнили, как действовать во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы уже привыкли жить в условиях войны, однако сейчас всем крайне важно помнить, что привыкать к игнорированию сигнала "Воздушной тревоги" ни в коем случае нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в населенные пункты Украины часто раздаются сирены воздушной тревоги. Правоохранители собрали основные алгоритмы действий для людей, которых внезапно застала воздушная тревога.

Если вы в это время находитесь на улице:

  • направляйтесь к ближайшему укрытию;
  • если не знаете, где укрытие, спросите у других людей или найдите ближайшее укрытие;
  • не пользуйтесь лифтом и избегайте зданий стратегического значения.

Если вы находитесь в автомобиле:

  • остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;
  • если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже;
  • старайтесь объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями, чтобы не попасть в пробку и не подвергать себя опасности.

Если во время тревоги вы дома:

  • закройте окна, выключите все приборы и свет;
  • быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами. Следуйте к укрытию и следите за сообщениями официальных источников информации;
  • если рядом нет укрытия, соблюдайте правила "двух стен".

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