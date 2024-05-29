"Бомбил бы Москву". Трамп на частном мероприятии сделал неожиданное заявление по Украине, - WP

Зачастую комментарии Трампа на подобных мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция.

Однако на одном из мероприятий он заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань".

Издание отметило, что такое заявление удивило некоторых доноров, которые присутствовали на мероприятии.