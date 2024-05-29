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"Бомбив би Москву". Трамп на приватному заході зробив несподівану заяву щодо України, - WP

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На початку травня кандидат у президенти США Дональд Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Найчастіше коментарі Трампа на подібних заходах стосуються зовнішньої політики і тем, які він обговорює на мітингах, таких як інфляція та імміграція.

Однак на одному із заходів він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".  

Видання зазначило, що така заява здивувала деяких донорів, які були присутні на заході. 

Вибори президента США

Наступні вибори відбудуться у США у листопаді цього року. Дональд Трамп та Джо Байден боротимуться за лідерство у США.

При цьому ЗМІ стверджували, що Байден може зняти свою кандидатуру з президентських виборів на користь Мішель, подружжя колишнього президента США Барака Обами.

Раніше РБК-Україна розповідало, чим відомий Дональд Трамп.

Крім цього, РБК-Україна зібрала найгучніші обіцянки Дональда Трампа, з якими він іде на президентські вибори у США.

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