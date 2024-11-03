Бомбы, ракеты и "Шахеды". Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю

По словам главы государства, за неделю Россия нанесла по разным регионам Украины удары свыше 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "Шахедов". Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

"И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы у нас была достаточная поддержка мира в очевидных вещах", - отметил президент.

Зеленский заявил о важности дать Украине больше дальнобойности, а также усилить санкции против России. Они не разрешили бы РФ импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику.

"Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все остальные наши партнеры в свободном мире", - добавил Зеленский.