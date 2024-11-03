Бомбы, ракеты и "Шахеды". Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю

Россия за неделю нанесла сотни авиационных ударов по Украине. Оккупанты применили бомбы, ракеты и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, за неделю Россия нанесла по разным регионам Украины удары свыше 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "Шахедов". Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.
"И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы у нас была достаточная поддержка мира в очевидных вещах", - отметил президент.
Зеленский заявил о важности дать Украине больше дальнобойности, а также усилить санкции против России. Они не разрешили бы РФ импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику.
"Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все остальные наши партнеры в свободном мире", - добавил Зеленский.
В ночь на 3 ноября Россия выпустила по Украине 96 дронов и ракету Х-59/69. Силы ПВО уничтожили ракету и 66 беспилотников. ПВО работала в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Еще 27 дронов локационно потеряно, один полетел в Беларусь.
В Киеве упали обломки дронов в трех районах. Также из-за падения обломков были повреждения в Черниговской и Киевской областях.
Кроме того, российские дроны атаковали Шостку Сумской области, возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры.
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