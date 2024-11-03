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Бомбы, ракеты и "Шахеды". Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за неделю нанесла сотни авиационных ударов по Украине. Оккупанты применили бомбы, ракеты и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, за неделю Россия нанесла по разным регионам Украины удары свыше 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "Шахедов". Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

"И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы у нас была достаточная поддержка мира в очевидных вещах", - отметил президент.

Зеленский заявил о важности дать Украине больше дальнобойности, а также усилить санкции против России. Они не разрешили бы РФ импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику.

"Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все остальные наши партнеры в свободном мире", - добавил Зеленский.

 

Ночная атака РФ

В ночь на 3 ноября Россия выпустила по Украине 96 дронов и ракету Х-59/69. Силы ПВО уничтожили ракету и 66 беспилотников. ПВО работала в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Еще 27 дронов локационно потеряно, один полетел в Беларусь.

В Киеве упали обломки дронов в трех районах. Также из-за падения обломков были повреждения в Черниговской и Киевской областях.

Кроме того, российские дроны атаковали Шостку Сумской области, возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры.

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