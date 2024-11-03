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Бомби, ракети і "Шахеди". Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ за тиждень

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за тиждень завдала сотні авіаційних ударів по Україні. Окупанти застосували бомби, ракети та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, за тиждень Росія завдала по різних регіонах України ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "Шахедів". Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

"І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на важливості надати Україні більше далекобійності, а також посилити санкції проти Росії. Вони б не дозволили РФ імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку.

"Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі", - додав Зеленський.

 

Нічна атака РФ

В ніч на 3 листопада Росія випустила по Україні 96 дронів та ракету Х-59/69. Сили ППО знищили ракету та 66 безпілотників. ППО працювала у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Ще 27 дронів локаційно втрачено, один полетів у Білорусь.

У Києві упали уламки дронів у трьох районах. Також через падіння уламків були пошкодження у Чернігівській та Київській областях.

Крім того, російські дрони атакували Шостку Сумської області, виникла пожежа, пошкоджені об‘єкти інфраструктури.

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