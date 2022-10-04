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Бомбардир "Шахтера" признан лучшим игроком тура Премьер-лиги

Фото: Даниил Сикан и Михаил Мудрик – герои старта сезона "Шахтера" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал нападающего донецкого "Шахтера" Данилу Сикана игроком 5-го тура отечественного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

21-летний форвард стал лучшим в лиге на выходных. Он оформил хет-трик в ворота харьковского "Металлиста".

"Шахтер" Сикана разгромил харьковчан (6:1). Молодой нападающий забил все мячи еще до перерыва. На хет-трик украинец потратил всего 21 минуту. Также за "горняков" забивали Зубков, Траоре и Джурасек.

Для Сикана эти голы стали премьерными в сезоне 2022/23 Премьер-лиги. Ранее он оформил хет-трик в матче за молодежную сборную Украины против сверстников из Словакии и вывел команду U-21 на Евро-2023.

В экспертный совет, признавший Сикана лучшим в 5-м туре, вошли известные специалисты: Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Чанцев, Юрчишин и Яворский. В голосовании экспертов форвард "горняков" опередил хавбека луганской "Зари" Игоря Кирюханцева.

Накануне донецкий "Шахтер" улетел в Мадрид на поединок против "Реала". Штаб Йовичевича взял в Испанию 27 исполнителей, в частности и Сикана. Соперники занимают первое-второе места в квартете F.

К слову, украинская Премьер-лига определилась с датой Классического дерби между "Шахтером" и киевским "Динамо".

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