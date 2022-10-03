"Шахтер" взял 27 футболистов на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов
Делегация донецкого "Шахтера" вылетела в Испанию на поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 против мадридского "Реала".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.
Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 5 октября в Мадриде. Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.
Тренерский штаб "горняков" во главе с Игорем Йовичевичем рассчитывает на 27 исполнителей. В частности, в Мадрид отправились 4 вратаря и 3 форварда. Кроме того, в составе дончан три иностранца – бразильский защитник Тейлор, хорватский хавбек Джурасек и буркинийский нападающий Траоре.
Список игроков "Шахтера" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин
Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк
Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков
Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Реала" и "Шахтера". Весомое предпочтение специалисты отдают команде из Мадрида. В то же время вероятность победы "горняков" меньше ничьей.
К слову, на выходных "Шахтер" разгромил "Металлист" во Львове и вышел в лидеры Премьер-лиги.
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