"Шахтер" взял 27 футболистов на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Делегация донецкого "Шахтера" вылетела в Испанию на поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 против мадридского "Реала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 5 октября в Мадриде. Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Тренерский штаб "горняков" во главе с Игорем Йовичевичем рассчитывает на 27 исполнителей. В частности, в Мадрид отправились 4 вратаря и 3 форварда. Кроме того, в составе дончан три иностранца – бразильский защитник Тейлор, хорватский хавбек Джурасек и буркинийский нападающий Траоре.

Список игроков "Шахтера" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Реала" и "Шахтера". Весомое предпочтение специалисты отдают команде из Мадрида. В то же время вероятность победы "горняков" меньше ничьей.