Молодежная сборная Украины с хет-триком Сикана обыграла словаков и вышла на Евро-2023

Украинская молодежка разгромила сверстников из Словакии в ответном матче плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2023 и завоевала путевку на турнир в Румынии и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евро-2023 U-21, квалификация, плей-офф, ответные матчи

Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0 (первый матч – 2:3)

Голы: Сикан, 48, 54, 66

Хоть подопечные Руслана Ротаня взяли мяч под контроль с первых минут, но первыми момент создали гости. После ошибки украинцев в обороне на ударной позиции оказался Суслов, но Трубин поймал намертво мяч после его выстрела из пределов штрафной.

Украинская молодежка ответила в середине тайма. Это Сыч в штрафной словаков получил передачу Сикана и не смог переиграть кипера в ближнем бою. "Соколы" вскоре организовали двойной момент – Трубин справился с еще одним ударом Суслова, а после заброса Капралика на дальнюю штангу никто не смог акцентированно пробить.

Шокировала соперника сборная Украины U-21 на старте второй половины. В течение шести минут Сикан сумел оформить дубль. Сначала форвард "Шахтера" замкнул прострел Сыча после классной передачи Судакова, а на 54-й минуте сыграл на добивании после реакции кипера на удар головой Драмбаева в упор!

После двух забитых мячей "сине-желтые" отдали инициативу Словакии U-21. Мол, теперь их время показать себя. Гости начали "грузить" штрафную площадку украинцев кроссами и забросами, но оборона во главе с Трубиным действовала слаженно.

А на 66-й минуте сборная Украины U-21 эффектно наказала словаков в третий раз. Крыськив обокрал оппонента и разогнал атаку "сине-желтых", а на входе в штрафную зону соперника сбросил направо Сикану – нападающий снова не промахнулся и довел счет до разгромного.

Разочарованная словацкая молодежка пошла вперед, чтобы забить хотя бы гол престижа. Лучшая возможность для него возникла на 75-й минуте. С перспективного стандарта перед полукругом штрафной Суслов попал в штангу. А добивание Оберта прошло в считанных сантиметрах от ворот.

Финальные минуты прошли на встречных курсах и в борьбе на грани фола. Но, несмотря на желание и наличие поводов у обоих коллективов, больше голов зрители не увидели. Итак, сборная Украины U-21 следующим летом поедет на континентальный форум.