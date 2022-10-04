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"Шахтер" – "Динамо": УПЛ объявила дату первого в сезоне Классического

Новина українською →
Львов, Вторник 04 октября 2022 13:44
"Шахтер" – "Динамо": УПЛ объявила дату первого в сезоне Классического Фото: Сергей Кривцов не удержал Артема Беседина (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время поединков 7-го тура чемпионата Украины. В частности, и главного противостояния страны – донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Седьмой тур лиги начнется двумя матчами в пятницу, 14 октября. Организаторы соревнований растянут его на три дня.

Центральный матч 7-го тура и всего первого круга состоится 16 октября. "Шахтер", скорее всего, примет "Динамо" во Львове. Старт поединка был назначен на 17:00.

Ранее в тот же день сыграют львовский "Рух" и СК "Днепр-1" (15:00). В субботу, 15 октября, состоятся три матча. Харьковские "Металлист" и "Металлист 1925" примут полтавскую "Ворсклу" и "Львов" соответственно. В 15 часов луганская "Заря" встретится с "Колосом" из Ковалевки.

В свою очередь 14 октября закарпатский "Минай" дома сыграет против ровненского "Вереса" (13:00). А позже одесский "Черноморец" померяется силами с криворожским "Кривбассом". Матч "Ингулец" – "Александрия" состоялся раньше.

Список матчей 7-го тура Премьер-лиги:

  • "Минай" – "Верес", 14 октября, 13:00
  • "Черноморец" – "Кривбасс", 14 октября, 15:00
  • "Металлист" – "Ворскла", 15 октября, 13:00
  • "Заря" – "Колос", 15 октября, 15:00
  • "Металлист 1925" – "Львов", 15 октября, 17:00
  • "Движение" – ""Днепр-1"", 16 октября, 15:00
  • "Шахтер" – "Динамо", 16 октября, 17:00

К слову, на выходных "Шахтер" разгромил "Металлист" во Львове и вышел в лидеры Премьер-лиги.

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