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Бомбардир "Шахтаря" визнаний найкращим гравцем туру Прем'єр-ліги

Фото: Данило Сікан і Михайло Мудрик – герої старту сезону "Шахтаря" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Експертна рада української Прем'єр-ліги назвала нападника донецького "Шахтаря" Данила Сікана гравцем 5-го туру вітчизняної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

21-річний форвард став найкращим у лізі на вихідних. Він оформив хет-трик у ворота харківського "Металіста".

"Шахтар" Сікана розгромив харків'ян (6:1). Молодий нападник забив усі м'ячі ще до перерви. На хет-трик українець витратив усього 21 хвилину. Також за "гірників" забивали Зубков, Траоре та Джурасек.

Для Сікана ці голи стали прем'єрними в сезоні 2022/23 Прем'єр-ліги. Раніше він оформив хет-трик у матчі за молодіжну збірну України проти ровесників зі Словаччини та вивів команду U-21 на Євро-2023.

До експертної ради, яка визнала Сікана найкращим у 5-му турі, ввійшли знаі фахівці: Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Чанцев, Юрчишин і Яворський. У голосуванні експертів форвард "гірників" випередив хавбека луганської "Зорі" Ігоря Кирюханцева.

Напередодні донецький "Шахтар" полетів у Мадрид на поєдинок із "Реалом". Штаб Йовічевіча взяв до Іспанії 27 виконавців, зокрема і Сікана. Суперники посідають перше-друге місця в квартеті F.

До слова, українська Прем'єр-ліга визначилася з датою Класичного дербі між "Шахтарем" і київським "Динамо".

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