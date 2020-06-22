Болтон голосуватиме за Байдена на президентських виборах у США

Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Болтон заявив, що побачивши президента Трампа поблизу, не може знову проголосувати за нього

Колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон має намір голосувати за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена. За його словами, Трамп не представляє справу республіканців.

Про це Болтон заявив в інтерв'ю The Telegraph.

"У 2016 році я голосував за Трампа, а не за Гілларі Клінтон. Тепер, побачивши цього президента поблизу, я не можу зробити це знову. Я турбуюся за країну, і він (Трамп, - ред.) не представляє справу республіканців, яку я хочу підтримувати", - сказав він.

Болтон зазначив, що Трамп не бачить різниці між власними інтересами та інтересами країни.

"Це означає, що немає послідовної теми або стратегії. Рішення, прийняте в один день, може бути легко змінена на наступний", - зазначив Болтон.

Зазначимо, що екс-радник Трампа дав інтерв'ю на тлі суперечки між ним і Білим домом з приводу публікації його книги "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому". Мемуари повинні вийти в світ 23 червня, але витяги з книги вже були оприлюднені в ЗМІ.

Нагадаємо, вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року. Суперником Трампа на виборах стане колишній віце-президент Джо Байден.

За прогнозами аналітиків Oxford Economics, Трамп може програти вибори в США восени 2020 року.

Раніше стало відомо, що мільярдер Майкл Блумберг планує виділити 250 мільйонів доларів на підтримку Джо Байдена.

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Автор: Надія Собенко