Болтон будет голосовать за Байдена на президентских выборах в США

Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Болтон заявил, что увидев президента Трампа вблизи, не может снова проголосовать за него

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. По его словам, Трамп не представляет дело республиканцев.

Об этом Болтон заявил в интервью The Telegraph.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп, - ред.) не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", - сказал он.

Болтон отметил, что Трамп не видит разницы между собственными интересами и интересами страны.

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.

Отметим, что экс-советник Трампа дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом по поводу публикации его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Мемуары должны выйти в свет 23 июня, но выдержки из книги уже были обнародованы в СМИ.

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа на выборах станет бывший вице-президент Джо Байден.

По прогнозам аналитиков Oxford Economics, Трамп может проиграть выборы в США осенью 2020 года.

Ранее стало известно, что миллиардер Майкл Блумберг планирует выделить 250 миллионов долларов на поддержку Джо Байдена.

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Автор: Надежда Собенко