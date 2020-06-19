Трамп завжди був ворожий до України, - екс-радник президента США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com lestudio1)

Болтон заявив, що Трамп вважав Україну перешкодою на шляху до покращення відносин з Кремлем

Колишній радник Дональда Трампа з питань безпеки Джон Болтон підтвердив, що американський президент навмисно утримував військову допомогу Україні. Більш того, Трамп ніколи не ставився до України добре.

Про це повідомляє The Independent.

Видання наводить уривки з книги Болтона "Кімната, де це сталося". У своїх мемуарах Болтон заявив, що Трамп завжди був налаштований вороже по відношенню до України. Болтон пише, що Трамп вважав Україну подразником і перешкодою на шляху до покращення відносин з Москвою.

Колишній радник американського президента стверджує, що про ставлення Трампа до України знали всі високопоставлені чиновники. У 2019 році в Овальному кабінеті Трамп провів зустріч з міністром енергетики США, спецпредставником по Україні Куртом Волкером і послом ЄС Гордоном Сондлендом.

Сам Болтон на зустрічі не був присутній, однак там перебував його заступник Чарльз Куперман. Останній розповів, що в якийсь момент Трамп заявив: "Україна намагалася мене вбити. Я до біса не зацікавлений в тому, щоб допомагати їм". За словами Болтона, свого часу Трамп прийшов до висновку, без будь-яких доказів, що саме Україна, а не Росія, стояла за кібератаками на демократів у 2016 році.

Нагадаємо, восени минулого року розгорівся політичний скандал навколо розмови Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Демократи звинувачували главу США в тиску для отримання компромату на його головного конкурента на президентських виборах - Джо Байдена, був ініційований імпічмент. Проте Сенат, де більшість місць у республіканців, не підтримав таке рішення.

Книга Болтона повинна вийти 23 червня, Дональд Трамп уже погрожує йому кримінальною відповідальністю у разі, якщо мемуари будуть опубліковані.

Раніше Білий дім хотів заборонити публікацію книги Болтона, поки з них не будуть видалені "засекречені дані".

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Автор: Роман Калиниченко