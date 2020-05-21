Аналітики прогнозують програш Трампа на виборах у США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Епідемія коронавірусу може серйозно знизити рейтинги Трампа

Чинний американський президент Дональд Трамп може програти вибори в США восени 2020 року. Рейтинг Трампа може істотно знизитися через коронавірус та економічну кризу.

Про це свідчить прогноз аналітиків Oxford Economics, передає The Independent.

Повідомляється, що аналітики Oxford Economics вважають, що Трамп зазнає історичної поразки на виборах через несприятливу економічну ситуацію в країні. Зокрема, обидві моделі, за якими вони прогнозують підсумки виборів, показують перемогу кандидата від Демократичної партії.

Згідно першої моделі, до виборів безробіття в США перевищить 13%, а доходи населення знизяться на 6% у порівнянні з 2019 роком. Таким чином, економіка США буде перебувати в гіршому з часів Великої депресії XX століття стані.

Друга модель передбачає, що сім штатів, де раніше вели активну боротьбу Республіканська і Демократична партії, перейдуть на бік демократів. Аналітики відзначають, що Айова, Вісконсин, Мічиган, Пенсільванія, Огайо, Міссурі і Північна Кароліна особливо постраждають від економічного спаду і безробіття.

Уточнюється, що перша модель допомогла передбачити підсумки багатьох виборів у США з 1948 року. Зокрема, виняток склали лише вибори 1968 і 1976 років.

Нагадаємо, раніше США оцінили збиток від пандемії в світі 9 трлн доларів. При цьому тільки в Сполучених Штатах коронавірус забрав життя 90 тисяч осіб, а понад 36 мільйонів американців втратили роботу з березня 2020 року.

Зазначимо, суперником Трампа на виборах стане колишній віце-президент Джо Байден. Раніше стало відомо, що мільярдер Майкл Блумберг планує виділити 250 мільйонів доларів на його підтримку. Вибори президента США мають відбутися 3 листопада 2020 року.

При цьому найближчим часом може розростися скандал, пов'язаний з впливом Байдена на Україну.

Автор: Іван Петров