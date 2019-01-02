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Болсонару офіційно вступив на посаду президента Бразилії

Новини » Політика    02.01.2019 - 00:49
Болсонару офіційно вступив на посаду президента Бразилії
Фото: Жаїр Болсонару (brasil.elpais)

Новообраний президент пообіцяв зміцнювати бразильську демократію

Новообраний президент Бразилії Жаїр Болсонару у вівторок, 1 січня, офіційно вступив на посаду, пообіцявши зміцнювати бразильську демократію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Складаючи президентську присягу на церемонії інавгурації у Національному конгресі Болсонару також пообіцяв сприяти відкритості національних ринків і "провести важливі структурні реформи", скоротивши дефіцит держскарбниці, який у 2018 році становив 7,6 % ВВП.

Наголошується, що прихильники нового президента, відомого своїми правопопулістськими поглядами, вітали його кортеж, скандуючи: "Бразилія понад усе, Господь вище всіх" - гасла політика пыд час виборчої кампанії.

Нагадаємо, 28 жовтня 2018 року в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів, у якому переміг ультраправий депутат національного парламенту, колишній військовий Жаїр Болсонару, який представляє консервативну Соціал-ліберальну партію.

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