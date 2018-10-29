На виборах президента в Бразилії перемагає ультраправий Болсонару

Фото: Жаїр Болсонару (brasil.elpais)

Згідно з результатами підрахунку 94% бюлетенів, за Жаїра Болсонару у другому турі проголосувало 56% виборців

У Бразилії у другому турі президентських виборів лідирує ультраправий депутат національного парламенту, колишній військовий Жаїр Болсонару. Про це свідчать дані ЦВК Бразилії, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з результатами підрахунку 94% бюлетенів, які наводить бразильська виборча комісія, Болсонару набрав 56% голосів, а його суперник, кандидат від лівої "Партії трудящих" Фернанд Аддад - 44%.

У своїй програмі Болсонару, зокрема, обіцяв боротися зі злочинністю в бразильських містах і надати поліції більшу автономію в ухваленні рішень відкривати вогонь по правопорушниках.

Він також обіцяє викорінити корупцію і вважає, що Бразилії час "припинити фліртувати з комунізмом".

Нагадаємо, у Бразилії в результаті першого туру президентських виборів, який відбувся 7 жовтня, не змогли визначити переможця, оскільки за жодного з кандидатів не проголосували 50% виборців. У першому турі за Болсонару проголосували 46,46% бразильців, а за Аддада - 28,69% громадян.