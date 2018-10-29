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Глава Бразилії привітав новообраного президентом Болсонару з перемогою

Новини » Політика    29.10.2018 - 04:14
Фото: Мішел Темер (flickr.com/palaciodoplanalto)
Фото: Мішел Темер (flickr.com/palaciodoplanalto)

Мішел Темер має намір почати передавати владу Жаъру Болсонару з понеділка

Президент Бразилії Мішел Темер почне передавати владу новообраному президенту Жаїру Болсонару з понеділка, 29 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Темера Twitter.

"Я щойно привітав обраного президента Жаїра Болсонару з історичною перемогою, досягнутою сьогодні. По закінченні виборів настав час усім нам разом працювати для Бразилії", - написав Темер.

Він додав, що попросив Болсонару "зберегти той ентузіазм, який у нього є", для пошуку єдності країни і її спокою.

Нагадаємо, в Бразилії у неділю, 28 жовтня, відбувся другий тур виборів президента, в якому за результатами підрахунку 97,38% голосів кандидат від ультраправої Соціально-ліберальної партії Болсонару набрав 55,42%, а його суперник від "Партії трудящих" Фернанду Аддад - 44,58%.

У своїй програмі Болсонару, зокрема, обіцяв боротися зі злочинністю в бразильських містах і надати поліції більшу автономію в ухваленні рішення відкривати вогонь по правопорушниках, а також - викорінити корупцію.

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