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Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии

Новости » Политика    02.01.2019 - 00:49
Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии
Фото: Жаир Болсонару (brasil.elpais)

НовоизбраннЫй президент пообещал укреплять бразильскую демократию

Новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник, 1 января, официально вступил в должность, пообещав укреплять бразильскую демократию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Принося президентскую присягу на церемонии инаугурации в Национальном конгрессе Болсонару также пообещал способствовать открытости национальных рынков и "провести важные структурные реформы", сократив дефицит госказны, который в 2018 году составлял 7,6 % ВВП.

Отмечается, что сторонники нового президента, известного своими правопопулистскими взглядами, приветствовали его кортеж, скандируя: "Бразилия превыше всего, Господь превыше всех" - лозунги политика в ходе избирательной кампании.

Напомним, 28 октября 2018 года в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов, в котором победил ультраправый депутат национального парламента, бывший военный Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию.

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