Великий друг України. Чому Джонсон іде у відставку

Джонсон погодився залишити посаду з умовою

7 липня прем'єр Великої Британії Борис Джонсон погодився на відставку. Цьому передувала безпрецедентна кількість відмов чиновників продовжувати працювати в його Кабінеті.

Однак, за даними ВВС, Джонсон не готовий до відходу прямо зараз. Прем'єр-міністр збирається виконувати свої повноваження до конференції Торі в жовтні 2022, де оберуть нового лідера правлячої Консервативної партії.

Ще вчора Борис Джонсон категорично заперечував можливість добровільної відставки. Він пояснював свою позицію тим, що відставка викликає дострокові вибори, на яких консерватори можуть програти.

Також він заявляв, що буде готовий піти лише у випадку, якщо уряд не зможе продовжувати ефективно виконувати роботу або не зможе і надалі надавати підтримку Україні.

Що спричинило відставку прем'єра

Тиждень тому у Великій Британії розгорівся скандал. З'ясувалося, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії у палаті громад Кріс Пінчер влаштував вечірку в елітному клубі для консерваторів "Карлтон".

Після цієї вечірки його звинуватили у сексуальних домаганнях до двох колег. Пізніше з'ясувалося, що два роки тому чиновник уже фігурував у розслідуванні подібного випадку.

На Даунінг-стріт стверджували, що прем'єр не знав про інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше Борис Джонсон визнав, що це була неправдива інформація.

Саме це викликало хвилю обурення у суспільстві. Політики та громадські діячі масово виступили із закликом до відставки прем'єра.

З уряду звільнилося понад 50 чиновників

За останні дні свої посади в уряді Великобританії вирішили залишити 54 чиновники різного рангу. Серед них виявились і найближчі соратники Бориса Джонсона.

Так, 5 липня у відставку пішли міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід з критикою на адресу лідера Консервативної партії. Руснак фактично був другою людиною в уряді, а Джавід зіграв важливу роль під час пандемії COVID.

Пізніше стало відомо про звільнення з посад міністра юстиції, глав міністерств з розвитку технологій, пенсійного забезпечення, міністра МВС, міністра науки.

6 липня Борис Джонсон сам звільнив міністра житлового будівництва Майкла Гоува, який був його найближчим союзником у Консервативній партії.

Перша спроба відставки Джонсона провалилася

Британський прем'єр був на межі звільнення з посади рівно місяць тому. 6 червня Борису Джонсону вдалося заручитися підтримкою парламенту під час голосування щодо вотуму недовіри.

Прем'єра збиралися відправити у відставку через скандал із приводу вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу, які проходили з порушенням обмежень. Більшість депутатів проголосували за Джонсона і прем'єр отримав імунітет від повторного оголошення вотуму недовіри на рік.

Однак, коли вибухнув новий скандал через Кріса Пінчера, у Комітеті 1922 року, який організує вотум довіри, вирішили змінити правила голосування та переглянути терміни імунітету.