Більшість українців не бачать жодної успішної реформи нової влади

Фото: нарада Володимира Зеленського зі своєю командою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перелік реформ залишається сталим вже кілька років, проте українці не бачать результатів

Наприкінці 2019 року більшість громадян (51%) не могли назвати жодної успішної реформи нової влади, що більше ніж у 2018 році (41%). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, пріоритетність найважливіших для українців реформ вже п’ять років поспіль залишається стабільною: найважливішою є антикорупційна реформа - так вважають майже 59% населення (торік було 58%). Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров’я (54%, минулого року - 47%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (46%, минулого року - 44%), реформа органів правопорядку (37%, минулого року - 32%), люстрація чиновників (28%, минулого року - 29%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (23%, минулого року - 22%).

Проте з усіх цих реформ відносно успішними було визнано лише антикорупційну реформу (10%), децентралізації (10%), реформу охорони здоров’я (9%), реформування армії (9%), земельну реформу (8%).

dif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року серед 2018 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.