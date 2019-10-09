Українці назвали свої враження від проведених в країні реформ

Фото: Киев, Крещатик (РБК-Украина)

Враження або негативні, або нейтральні

Більш ніж третина (34,4%) українців заявили, що вони досі не відчули жодних наслідків реформ. Про це свідчать дані опитування проведеного компанією Info Sapiens.

За даними опитування, 27,9% громадян відчули як позитивні, так і негативні наслідки. Негативний досвід також був поширений: кожний четвертий (26,7%) респондент мав негативний досвід.

У в той же час лише 4,5% респондентів мали позитивний досвід.

dif.org.ua

Опитування в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID) на замовлення Pact. Останній польовий етап опитування було виконано дослідницькою агенцією Info Sapiens Україна в червні - липні 2019 року. Вибірка склала 2054 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією областей. Похибка вибірки становить 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).

Відзначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.

У той же час, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у черні 2019 року в Україні істотно зросла кількість громадян, готових терпіти певні матеріальні труднощі задля успіху реформ.