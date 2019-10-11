Тезу про "громадянську війну" на Донбасі підтримують 15% українців

Фото: проект "Стена" (yatsenyuk.org.ua)

Більшість громадян вважають, що на Донбасі триває конфлікт між Росією і Україною

Поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнські і проросійські налаштованими громадянами України 15% українців. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року.

У той же час, 40% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією, ще 20% - що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією, 7% - війна між Росією і США.

Крім того, 7% респондентів вважають,що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської "народних республік".

razumkov.org.ua

Говорячи про політичне майбутнє територій ОРДЛО більшість громадян України (56%) хотіли б, щоб ці території повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше, 13,5% - щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва, 10% - щоб ці території утворили автономію у складі України, 3% - щоб ці території відокремилися від України і стали незалежними державами, 3% - щоб ці території відокремилися від України і увійшли до складу Російської Федерації.

razumkov.org.ua

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 23,5% громадян (проти цього виступають 52%). Разом з тим, лише 12% підтримали б відокремлення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР", від України (не підтримують - 73%), лише 10% підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців підтримують дипломатичні заходи для врегулювання питання окупованого Донбасу.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, більшість громадян (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).