Більшість українців схвалюють карантин, але проти зупинки транспорту

За даними опитування, 77% підтримують закриття ресторанів і кафе в рамках "жорсткого карантину", 63% - закриття шкіл, 59% - дитсадків. Однак закриття міського та міжміського транспорту не підтримують близько 70%.

Більшість (55%) заявили, що будуть дотримуватися правила "жорсткого карантину" ніж навесні минулого року. 17% - сказали, що будуть робити це менше, 26% - так само.

Половина (52%) висловили хвилювання за можливості особисто захворіти коронавірусом, 47% - не мають таких побоювань. Щодо здоров'я своїх близьких і рідних хвилюються 83%, не хвилюються - 17%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.