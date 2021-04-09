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Большинство украинцев одобряют карантин, но против остановки транспорта

Автор: Александр Белоус

В начале апреля 2021 года 65% украинцев поддерживают введение "жесткого карантина" (локдауна), 33% - выступают против. За последний месяц поддержка локдауна выросла с 56% до 65%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе в рамках "жесткого карантина", 63% - закрытие школ, 59% - детсадов. Однако закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают около 70%.

Большинство (55%) заявили, что будут больше соблюдать правила "жесткого карантина" чем весной прошлого года. 17% - сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

Половина (52%) выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, в конце марта большинство украинцев (63%) поддерживали введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. Противоположного мнения придерживались 34% респондентов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 2021 года 24% украинцев заявляют, что они переболели COVID-19. Перенесли в COVID-19 в легкой форме 42% респондентов, в средней - 45%, в тяжелой - 13%.

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