Понад 80% громадян визнають Голодомор геноцидом українського народу

Фото: меморіал жертв Голодомору (РБК-Україна)

Серед тих, хто заперечує Голодомор-геноцид, найбільше тих, хто жалкує про розпад СРСР

У листопаді 2019 року 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

За даними опитування, заперечують Голодомор-геноцид - 11% громадян, коливаються - 7% респондентів.

У регіональному розрізі спостерігаються наступні відмінності: тезау про те, що Голодомор є геноцидом, розділяють 95% мешканців Заходу, 87% - Центру, 72% - Півдня і 61% - Сходу. Жителі сіл дещо більше схильні підтримувати цю тезу, ніж городяни. У віковому та освітньому розрізі не спостерігається суттєвих відмінностей по відношенню до цього питання.

Як зазначають соціологи, в ідеологічному розрізі помітно менше схильні підтримувати це твердження ті, хто шкодує про розпад СРСР. Незважаючи на це, навіть у цій групі спостерігається відносна більшість тих, хто згоден з визнанням Голодомору геноцидом українського народу.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 29 жовтня - 4 листопада 2019 року серед 3000 респондентів по всій території України за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року абсолютна більшість громадян (79%) вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, заперечували Голодомор-геноцид 12% респондентів, а 9% не визначилися зі своєю позицією.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року вважали винним у організації Голодомору особисто Сталіна 47% громадян України, в цілому центральне керівництво СРСР - 39% респондентів.