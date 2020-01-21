Українці назвали основні складові патріотизму

Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

До переліку входять як любов до країни, так і сплата податків

Основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба - зі зброєю (64%). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Крім того до складових патріотизму відносять виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%), дотримання усіх законів країни (56%), знання історії своєї країни, її культури (51%).

Дещо менше громадяни відносять до патріотизму участь у виборах (38%), чесне виконання своїх обов’язків (36%), спілкування державною мовою (35%), сплату належних податків (30%), участь у громадському житті (28%), повагу до влади (26%), а найменше - участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі (21%).

dif.org.ua

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року патріотами своєї країни вважали себе 83% громадян України.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у вересні-жовтні 2018 року, близько половини українців (52%) були готові в разі виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.