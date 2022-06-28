Більшість тіл неопізнані: глава МВС розповів нові подробиці удару по ТЦ в Кременчуці

"Станом на сьогодні ми маємо 18 тіл загиблих, 21 - зниклих безвісти. Частина з них може бути з цих 18-ти жертв, які вже знайдені. Оскільки тіла більшості нерозпізнані через те, що вони сильно обгоріли", - розповів Монастириський.

За його словами, на цю хвилину можна сказати про розбір 60% завалів ТЦ.

"Тому цифри ще не кінцеві. Будемо намагатися розібрати все до завтрашнього ранку і повідомимо про кінцеву кількість загиблих", - пояснює Монастирський.

Він також повідомив про рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару.

"На сьогодні маємо сказати про 59 поранених. які вчора звернулися до лікарні. 25 з них госпіталізували. Одна особа, на жаль померла в лікарні. В цій трагедії є також і поранена дитина. Є і потерпілий серед рятувальників, вчора він потрапив у лікарню від отруєння чадним газом", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, внаслідок чого десятки загиблих і близько 60 постраждалих.Пошукові роботи тривають.

Додамо, що сьогодні місто оголосило триденний траур за загиблими.

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