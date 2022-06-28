Большинство тел неопознаны: глава МВД рассказал новые подробности удара по ТЦ в Кременчуге

"По состоянию на сегодня мы имеем 18 тел погибших, 21 - пропавших без вести. Часть из них может быть из этих 18-ти жертв, которые уже найдены. Поскольку тела большинства нераспознаны из-за того, что они сильно обгорели", - рассказал Монастырский.

По его словам, на эту минуту можно сказать о разборе 60% завалов ТЦ.

"Поэтому цифры еще не конечны. Будем стараться разобрать все до завтрашнего утра и сообщим о конечном количестве погибших", - объясняет Монастырский.

Он также сообщил о спасателе, который пострадал во время ликвидации последствий удара.

"На сегодня должны сказать о 59 раненых, которые вчера обратились в больницу. 25 из них госпитализировали. Один человек, к сожалению, умер в больнице. В этой трагедии есть также и раненый ребенок. Есть и пострадавший среди спасателей, вчера он попал в больницу от отравления угарным газом", - сказал Монастырский

Напомним, вчера, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, вследствие чего как минимум десятки погибших и около 60 пострадавших. Поисковые работы продолжаются.

Добавим, что сегодня город объявил трехдневный траур по погибшим.

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