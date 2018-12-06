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Низка клубів не з'явилася на збори щодо можливого розширення УПЛ

Новини » Спорт    06.12.2018 - 13:15
Низка клубів не з'явилася на збори щодо можливого розширення УПЛ
Фото: ілюстроване зображення (upl.ua)

Засідання перенесли на 20 грудня

Сьогодні, 6 грудня, у Будинку футболу мали відбутись збори учасників УПЛ, де планувалось обговорити та ухвалити рішення щодо можливого розширення чемпіонату з 12 до 16 команд. Проте, як повідомляється на сайті УПЛ, засідання не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму.

Зазначається, що на збори з'явились 6 клубів при необхідних 8. За інформацією журналіста телеканалів "Футбол 1/2" Ігоря Бурбаса, на засіданні були присутні представники "Динамо", "Зорі", "Арсеналу-Київ", "Олімпіка", "Карпат" та "Десни". 

Також на зборах мали обговорити питання, пов'язані із боротьбою з договірними матчами в Україні. В результаті засідання перенесли на 20 грудня.

FootballHub у Twitter повідомляє, що президент УПЛ Томас Грімм запевнив, що всі клуби обіцяли бути на присутніми зборах.

Нагадаємо, рішення про розширення вищого українського дивізіону мало розглядатись на початку листопада, проте було вирішено продовжити роботу над цим питанням.

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