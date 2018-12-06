Низка клубів не з'явилася на збори щодо можливого розширення УПЛ

Фото: ілюстроване зображення (upl.ua)

Засідання перенесли на 20 грудня

Сьогодні, 6 грудня, у Будинку футболу мали відбутись збори учасників УПЛ, де планувалось обговорити та ухвалити рішення щодо можливого розширення чемпіонату з 12 до 16 команд. Проте, як повідомляється на сайті УПЛ, засідання не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму.

Зазначається, що на збори з'явились 6 клубів при необхідних 8. За інформацією журналіста телеканалів "Футбол 1/2" Ігоря Бурбаса, на засіданні були присутні представники "Динамо", "Зорі", "Арсеналу-Київ", "Олімпіка", "Карпат" та "Десни".

Окрім Динамо, Зорі, Арсеналу, Олімпіка і Карпат, на засіданні був ще представник від Десни. Але усе одно це не кворум, який передбачає наявність щонайменше 8 клубів. Засідання щодо розгляду можливості розширення УПЛ перенесли на 20 грудня. — Igor Burbas (@iburbas) December 6, 2018

Також на зборах мали обговорити питання, пов'язані із боротьбою з договірними матчами в Україні. В результаті засідання перенесли на 20 грудня.

FootballHub у Twitter повідомляє, що президент УПЛ Томас Грімм запевнив, що всі клуби обіцяли бути на присутніми зборах.

Грає музика [підманула, підвела]

Грімм запевняє, що всі клуби обіцяли бути на зборах...

Але щось пішло не так pic.twitter.com/25RWGGrZ2P — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 6, 2018

Нагадаємо, рішення про розширення вищого українського дивізіону мало розглядатись на початку листопада, проте було вирішено продовжити роботу над цим питанням.