Більшість громадян проти повернення в Україну до 2014 року

Більшість українців (58,8%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 38,9% респондентів, "скоріше ні" - 19,9%. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року, хотіли б трохи більше чверті українців (27,6%). З них "так" відповіли 15,1% респондентів, "скоріше так" - 12,5%.

Якби ці події 2013-2014 років відбувалися зараз, підтримали Майдан 37,8% респондентів, підтримали б Антимайдан - 10,2% громадян. Крім того, не підтримав би нікого з них ще 39,1% українців.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за виключенням окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, відносна більшість громадян України (45,5%) вважають, що події, що відбулися в Україні наприкінці 2013 року - на початку 2014 року були Революцією Гідності.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут 33% громадян, що дещо більше, ніж у 2018 році (26%).