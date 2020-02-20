Відносна більшість українців вважають події 2013-2014 років Революцією Гідності

Фото: Революція Гідності (Віталій Носач, РБК-Україна)

Соціологи з'ясували ставлення громадян до подій шестирічної давнини

Відносна більшість громадян України (45,5%) вважають, що події, що відбулися в Україні наприкінці 2013 року - на початку 2014 року були Революцією Гідності. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, 17,7% українців вважають, що шість років тому відбулася "вимушена зміна влади не цілком легітимними засобами".

Ще 23,0% заявили, що у 2014 році відбувся "антидержавний переворот".

Вагаються з відповіддю 13,7% респондентів.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за окупованих Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут 33% громадян, що дещо більше, ніж у 2018 році (26%).

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).