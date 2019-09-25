Клінтон підтримала імпічмент Трампа

Хілларі Клінтон (flickr.com/iprphoto)

Таку заяву вона зробила після публікації стенограми розмови Зеленського та Трампа

Американський політик Хілларі Клінтон, кандидат на виборах президента США в 2016 році, підтримала імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це вона повідомила в Twitter.

Таку заяву Клінтон зробила після того, як Державний департамент США опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, американського президента.

"Президент США зрадив нашу країну. Це не політична заява, це сувора реальність, і ми повинні діяти. Він є явною і справжньою небезпекою для речей, які роблять нас сильними і вільними. Я підтримую імпічмент", - заявила Клінтон.

Нагадаємо, державний департамент опублікував стенограму розмови Зеленського та Трампа 25 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, початок процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оголосили в Конгресі США. Оголошення зробила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Раніше вона вже анонсувала імпічмент в ніч на 25 вересня.

Пелосі сказала, що дії, вжиті Трампом на сьогоднішній день, "серйозно порушили конституцію".