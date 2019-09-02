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Цьогорічне літо в Києві увійшло до десятки найспекотніших в історії

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 14:59
Цьогорічне літо в Києві увійшло до десятки найспекотніших в історії
Фото: літо в Києві (РБК-Україна)

Літо 2019 року поділило шосту-сьому позицію в рейтингу

Середньомісячна температура цьогорічного літа у Києві склала 21,4 градусів, що на 2,7 градусів перевищує кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, цьогорічне літо поділило шосту-сьому позицію з літом 2016 року серед найтепліших у Києві з 1881 року.

За даними кліматологів, найхолодніше було серед літа - 11 липня, коли температура під ранок опустилась до 11,5 градусів.

Найспекотнішим виявилось 13 серпня, коли температура після полудня піднялась до 35,0 градусів, що виявилось температурним рекордом цьогорічного літа. Днів зі спекою, яка перевищила 30 градусів, було 22, причому 14 з них - у червні. Минулого літа таких днів було лише 12, а максимальна температура повітря не досягла і 33,0 градусів. За літо встановлено 13 температурних рекордів - торік лише 2.

За даними обсерваторії, цьогорічний червень виявився найтеплішим за 139 років спостережень. Поряд з цим, липень запам’ятався киянам незвичайно холодною, як для найтеплішого місяця літа, температурою і став найхолоднішим у XXI столітті, але все ж його температура перевищила кліматичну норму на півградуса.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 80% кліматичної норми.

"Зважаючи на глобальне потепління, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось у середині травня, триває і закінчиться лише у вересні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура повітря серпня 2019 року у Києві склала 20,7 градусів, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

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