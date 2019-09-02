Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

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Сьогодні у всіх областях надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні 2 вересня сприяє утримуванню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Синоптики попереджають, що сьогодні в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, сьогодні на півдні України спека досягне +32. Натомість, за даними синоптиків, у західних областях будуть дощі та грози. У центрі України буде спекотно, опадів немає.

Крім того, у столиці сьогодні очікується малохмарна та спекотна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в від +28 до +30, вночі очікується від +15 до +17. Зазначимо, що ранок у Києві сьогодні сонячний.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала спекотну літню погоду у понеділок, 2 вересня, на більшості території України. Зазначалося, що лише у західних областях можливі локальні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +32.

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз, що погода в Україна в перші дні вересня буде погіршуватися, у західних областях очікуються дощі з грозами.