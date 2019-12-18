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Вдень до +16 та малохмарно: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 08:00
Вдень до +16 та малохмарно: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень потепліє до +14

Погода в Україні сьогодні, 18 грудня, буде малохмарною в усіх областях, вдень термометри місцями покажуть до +16 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні синоптики прогнозують малохмарну та суху погоду на всій території країни. Температура повітря вдень у північних, східних та більшості центральних областей коливатиметься від +5 до +8 градусів. На Правобережжі, заході та півдні вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+16 градусів. Вночі термометри покажуть в середньому від +1 до +6.

Вдень до +16 та малохмарно: прогноз на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні погода також буде сухою та малохмарною. Температура вдень у Києві коливатиметься в межах +12...+14 градусів. Вночі термометри киян покажуть від +3 до +5. Очікується південно-західний вітер, 5-10 м/с.

Вдень до +16 та малохмарно: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у країні було оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) у зв'язку з туманом. Так, сьогодні вранці у більшості центральних, південних і східних областей видимість погіршиться до 200-500 метрів.

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