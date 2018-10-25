Найбільше видів на проживання у ЄС в 2017 році отримали українці і сирійці

Ілюстративне фото (europa.eu)

За 2017 рік цей документ оформили 662 тис. українців, 88% з них отримали посвідку на проживання у Польщі

Євростат інформує, що в 2017 році в Європейському союзі видали 3,1 млн первинних видів на проживання, найбільше число одержувачів - громадяни України і Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на доповідь Євростату.

Зазначено, що за 2017 рік цей документ оформили 662 тис. українців, при цьому 88% з них отримали посвідку на проживання у Польщі. На другому місці за кількістю власників посвідки на проживання у ЄС стали сирійці - 223 тис. виданих документів, при цьому близько двох третин з них приїхали до Німеччини.

Також повідомляється, що первинний дозвіл на проживання в Євросоюзі отримали 1,6 тис. росіян.

За даними Євростату, близько третини (32%) всіх виданих у ЄС в минулому році посвідок на проживання оформлялися з метою працевлаштування, ще 26% - через сімейні причин, 17% - з метою здобути освіту.

Крім того, за даними статистичної служби, найчастіше заради освіти в ЄС їдуть китайці - 125 тис. громадян Китаю отримали посвідку на проживання у Європі, а через сімейні причини частіше інших переїжджали марроканці (72,1 тисяч).

Повідомляється, що найбільше посвідок на проживання через роботу видали в Польщі: зазначені документи там отримали 597 тис. осіб, це 59% усіх, хто вказав роботу в якості причини переїзду. Британія більше інших привернула тих, хто хоче отримати освіту, - для цих цілей країна видала 180 тис. дозволів на проживання.

Нагадаємо, в серпні 2018 року більшість громадян (52%) вважали, що Україні треба стати членом Європейського союзу, тоді як приблизно третина (34%) з цим не погоджувалися і ще 15% не могли визначитися зі своєю позицією, про що свідчили дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології.

Як писало РБК-Україна раніше, посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі зазначив, що за рік візової лібералізації кількість українців, які їздять у Європу, зросла на 15%.